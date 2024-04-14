أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اعتراض مقاتلات عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة، أجواء سوريا والأردن.
وفي وقت سابق قالت مصادر إيرانية إن أكثر من 100 طائرة مسيرة وصلت إلى سماء الأردن باتجاه إسرائيل.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".
وفي وقت لاحق قالت قالت وسائل إعلام عبرية إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي اعترضت عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة أجواء سوريا والأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: مقاتلات اعترضت مسيّرات إيرانية متجهة إلى إسرائيل في أجواء سوريا والأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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