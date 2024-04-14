الحكومة الأردنية نفت إعلان حالة الطوارئ في الأردن: الحياة تسير بشكل منتظم

أكّد النّاطق الرّسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، أنّ "كلّ ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إعلان حالة الطّوارئ في الأردن، لا صحّة له إطلاقًا"، مشدّدًا في هذا الصّدد، على "ضرورة أن تتوخّى وسائل الإعلام جميعها الدّقة فيما تنشر"، منبّهًا إلى أنّه "سيتمّ اللّجوء إلى كلّ الوسائل القانونيّة تجاه من يبثّ أيّة شائعات أو مزاعم لا تستند إلى أيّ حقائق ولا تتثبت من دقّة المعلومات".
وأشار إلى أنّ "الحياة تسير بشكل منتظم، وليس هنالك ما يستدعي إثارة القلق بين المواطنين"، لافتًا إلى أنّ "السّلطات المختصّة قرّرت مساء السّبت، إغلاق المجال الجوّي أمام حركة الطّيران لدواع احترازيّة، بسبب الظّروف الأمنيّة المحيطة".
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