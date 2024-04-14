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إيران: صواريخ خيبر ستصل بعد دقائق وإسرائيل تطلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت وسائل إيرانية، إن صواريخ خيبر التي أطلقت، من المنتظر أن تصل اسرائيل خلال 12-14 دقيقة من إطلاقها .
 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية: أن الحكومة طلبت من المستوطنين في الجولان البقاء قرب الملاجئ.

وحذرت إيران أي دولة من التدخل في محاولة اعتراض الهجوم الإيراني على الكيان، وإلا سوف يلقى نصيبه لاحقاً وأولهم أمريكا .
وسائل عبرية: إسرائيل شوشت على طيران الشرق الأوسط وتهدد حياة المدنيين

وذكرت مصادر عبرية، أن إسرائيل قامت بتشويش الـ"جي بي أس" في الشرق الأوسط وهي تعرّض مئات الرحلات المدنية للخطر.

واعلنت وسائل أمريكية، أن خطاب هام مرتقب لبايدن بعد قليل بسبب التطورات في الشرق الأوسط..

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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