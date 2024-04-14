شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية عن التصعيد الإيرانى الإسرائيلى: سيشتعل الشرق الأوسط بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طارق البرديسى خبير العلاقات الدولية على هجوم إيران على إسرائيل قائلا:" إن هذا ما كانت تتوقعه وحذرت منه مصر منذ شهور، الهجوم والهجوم المضاد واتساع الفتق على الراتق الدولي لكن الأسرة الدولية لم تضطلع بمسؤولياتها كما ينبغي أن يكون الاضطلاع والتصدي".

وأضاف "البرديسي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"أن يوماً بعد آخر يتضح أن الدول تسعى تجاه مصلحتها الضيقة، لكن مصر هي البصر السياسي والبصيرة الاستراتيجية، وإن كان العالم سماء ملبدة بغيوم المصالح وغبار الحروب فإن مصر لم تدخر جهدا لتحقيق الاستقرار والسلام فهي القمر المنير في هذه الظلمة.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.



كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.

كما أفادت القناة بأن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق العراق والأردن في محاولة لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تحلق باتجاه إسرائيل.

