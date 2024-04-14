إعلام إسرائيلي: طائرات عسكرية أميركية وبريطانية أسقطت مسيرات إيرانية فوق الحدود العراقية السورية

أفادت القناة 12 الإسرائيليّة، بأنّ "طائرات عسكريّة أميركيّة وبريطانيّة أسقطت بعض المسيّرات الإيرانية فوق منطقة الحدود العراقيّة السّوريّة".

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