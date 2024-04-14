أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية وشركة "بيغاسوس" الجوّيّة (خاصّة تركيّة)، "إلغاء جميع الرّحلات الجوّيّة إلى إيران والأردن والعراق ولبنان المقرّرة مساء السّبت والأحد، جرّاء التّوتّر الحاصل بين إيران وإسرائيل، وإغلاق المجال الجوّي للدّول المجاورة"، مؤكّدةً أنّ "الطّائرات الّتي كانت متوجّهة إلى تلك الوجهات، عادت أدراجها إلى إسطنبول، في أعقاب التّطوّرات في المنطقة".
وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السّبت، أنّ "ردًّا على جرائم النّظام الصّهيوني الشّرير العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي للسّفارة الإيرانيّة في دمشق واستشهاد القادة العسكريّين والمستشارين الإيرانيّين، نفّذ رجال القوّة الجو-فضائيّة البواسل بمساندة قوى أخرى، وفي إطار معاقبة النّظام الصّهيوني المجرم خلال عمليّة "وعده صادق" بالرمز المقدس "يا رسول الله"، عمليّةً عسكريّةً واسعةً ضدّ أهداف داخل الأراضي المحتلّة؛ بعشرات الصّواريخ والطّائرات المسيّرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية التركية و"بيغاسوس": إلغاء جميع الرحلات إلى إيران والأردن والعراق ولبنان الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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