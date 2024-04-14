الخطوط الجوية التركية و"بيغاسوس": إلغاء جميع الرحلات إلى إيران والأردن والعراق ولبنان الأحد

أعلنت شركة ​الخطوط الجوية التركية​ وشركة "​بيغاسوس​" الجوّيّة (خاصّة تركيّة)، "إلغاء جميع الرّحلات الجوّيّة إلى ​إيران​ و​الأردن​ و​العراق​ و​لبنان​ المقرّرة مساء السّبت والأحد، جرّاء التّوتّر الحاصل بين إيران و​إسرائيل​، وإغلاق المجال الجوّي للدّول المجاورة"، مؤكّدةً أنّ "الطّائرات الّتي كانت متوجّهة إلى تلك الوجهات، عادت أدراجها إلى ​إسطنبول​، في أعقاب التّطوّرات في المنطقة".

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السّبت، أنّ "ردًّا على جرائم النّظام الصّهيوني الشّرير العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي للسّفارة الإيرانيّة في دمشق واستشهاد القادة العسكريّين والمستشارين الإيرانيّين، نفّذ رجال القوّة الجو-فضائيّة البواسل بمساندة قوى أخرى، وفي إطار معاقبة النّظام الصّهيوني المجرم خلال عمليّة "وعده صادق" بالرمز المقدس "يا رسول الله"، عمليّةً عسكريّةً واسعةً ضدّ أهداف داخل الأراضي المحتلّة؛ بعشرات الصّواريخ والطّائرات المسيّرة".