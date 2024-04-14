نقلت قناة "الجزيرة" عن مسؤول بالبنتاغون تأكيده ان "القوات الأميركية في المنطقة تواصل إسقاط مسيرات أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل". واكد المسؤول الاميركي ان "قواتنا تحافظ على استعدادها لتوفير دعم دفاعي إضافي لإسرائيل"، مشددا على ان "قواتنا جاهزة للدفاع عن نفسها في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالبنتاغون للجزيرة: القوات الأميركية في المنطقة تواصل إسقاط مسيرات أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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