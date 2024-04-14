الحرس الثوري الإيراني: نحذر الإدارة الأميركية من أن أي مشاركة في استهداف مصالح ايران ستقابل برد حاسم

حذر الحرس الثوري الإيراني "الإدارة الأميركية من أن أي مشاركة في استهداف مصالح ايران ستقابل برد حاسم"، معتبرا ان "أميركا مسؤولة عن أعمال الكيان الصهيوني وعليها تحمل العواقب في حال عدم ضبطه".
واكد الحرس الثوري الإيراني ان "أي تهديد أميركي وإسرائيلي ضدنا انطلاقا من أي دولة سيقابل برد مناسب ومماثل في مصدره".
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