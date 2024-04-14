الناطق العسكري الإسرائيلي: إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني والحدث لم ينته بعد

اعلن الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري "إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني"، مشيرا الى ان "الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200".
وزعم هاغاري ان عدد قليل من الصواريخ التي أطلقتها ايران سقطت في أراضينا.
واعلن ان "نحو 200 تهديد جوي أطلق باتجاه إسرائيل منها صواريخ باليستية ومجنحة ومسيرات"، معتبرا ان "الهجوم الإيراني مستمر ومقاتلاتنا في الأجواء والتصعيد الإيراني خطير".
واكد سقوط صاروخ في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب مما تسبب في أضرار مادية طفيفة.
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