اكد مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" لقناة الجزيرة أن "فريق الرئيس الاميركي جو بايدن للأمن القومي سيعمل مع الشركاء الإقليميين لتفادي التصعيد بالمنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في البنتاغون للجزيرة: فريق بايدن للأمن القومي سيعمل مع الشركاء الإقليميين لتفادي التصعيد بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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