الجيش الإسرائيلي: لم تعد هناك حاجة لبقاء الإسرائيليين قرب الأماكن الآمنة

اعلن الجيش الإسرائيلي انه "لم تعد هناك حاجة لبقاء الإسرائيليين قرب الأماكن الآمنة"، مشيرا الى ان "مقاتلات سلاح الجو اعترضت عشرات المسيرات خارج حدود إسرائيل".

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