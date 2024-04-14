الخارجية السعودية: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ قلقها جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، داعية "كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب". وأكدت الوزارة على موقف السعودية الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.

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