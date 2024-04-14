نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن "معظم المسيرات الايرانية تم اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي". واكد المصدر انه "تم اعتراض أكثر من 100 طائرة بدون طيار خارج إسرائيل من بين مئات الطائرات التي أطلقتها إيران، وإسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بغض النظر عن الأضرار التي لحقت به".

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: مصدر أمني يقول إن معظم المسيرات تم اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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