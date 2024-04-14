بايدن: التزامنا ثابت بالدفاع عن إسرائيل.. وطهرا تحذر من الإنتقام وتطالب واشنطن بالإبتعاد

المنامة - ياسر ابراهيم - تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليل السبت الأحد، بتوفير دعم "ثابت" لإسرائيل في مواجهة الهجوم الذي شنته إيران من أراضيها على إسرائيل، وذلك بعدما عقد اجتماعاً طارئاً مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التصعيد المتنامي في المنطقة.



وقال بايدن عبر منصة إكس ناشراً صورة للاجتماع الذي عقد في البيت الابيض: "التقيت للتو فريقي للأمن القومي لمناقشة هجمات إيران ضد اسرائيل. إنّ التزامنا ثابت (دفاعاً عن) أمن اسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها".



إلى ذلك، قال البيت الأبيض، إنه من غير المتوقع أن يوجه بايدن كلمة للأمة، مضيفاً أن فريق الأمن القومي أطلع بايدن على التطورات في المنطقة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.



وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، قد قالت، إن وزير الدفاع لويد أوستن، أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس السبت، بأنّ "إسرائيل يمكنها الاعتماد على واشنطن في وجه أي هجمات من جانب إيران ووكلائها الإقليميين"، مضيفة أنّ أوستن أكد "موقف واشنطن الثابت بالدفاع عن إسرائيل".



في الشأن ذاته، أعلن مسؤول دفاعي أميركي، ليل السبت الأحد، أنّ القوات الأميركية في الشرق الأوسط تُواصل إسقاط المسيّرات التي أطلقتها إيران على إسرائيل.



وقال المسؤول إنّ "القوات الأميركية في المنطقة تواصل إسقاط المسيّرات التي اطلقتها إيران والتي تستهدف إسرائيل"، مضيفاً "لا تزال قواتنا في وضع يمكّنها من تقديم دعم دفاعي إضافي وحماية القوات الأميركية العاملة في المنطقة".



في موازاة ذلك، قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي، ستيف سكاليز، في بيان، ليل السبت الأحد، إنّ المجلس سيجري تغييراً في جدول أعماله لبحث تشريع يدعم إسرائيل ويعمل على محاسبة إيران.



مضيفاً أن "مجلس النواب يقف بقوة مع إسرائيل ويجب أن تكون هناك عواقب لهذا الهجوم غير المبرر". وأردف قائلاً إن المزيد من التفاصيل سيتم الكشف عنه لاحقاً.



إيران تحذر



قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إن الهجوم العسكري الإيراني، كان رداً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مبانٍ دبلوماسية لطهران في دمشق، وإنه يتعين على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عن الصراع بين إيران وإسرائيل.



وقالت بعثة إيران، في بيان لها: "يمكن اعتبار الأمر منتهياً، مع ذلك، إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر خطورة بكثير. إنه صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عنه".



من جانبها، أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن اللجوء لتدابير دفاعية في ممارسة حق الدفاع عن النفس يثبت نهج طهران المسؤول حيال الأمن الإقليمي.



وقالت الخارجية أيضا "لن نتردد في اتخاذ مزيد من التدابير الدفاعية للحفاظ على مصالحنا في مواجهة أي عدوان"، وأكدت عزم إيران على الدفاع بحزم عن سيادة ووحدة البلاد ومصالحها الوطنية في مواجهة أي عدوان، بحسب تعبيرها.



يأتي ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ عملية بطائرات مسيَّرة وصواريخ "رداً على جريمة إسرائيل بقصف قنصليتنا في سوريا". وأضاف أن "العملية نُفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة".

وكانت إيران قد أعلنت، مساء السبت، إطلاق هجوم شامل على إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة. ويترقب العالم وسط حالة من التأهب والتوتر، احتمالات انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى معركة موازية لحرب غزة، على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل.



المصدر: يمن شباب نت + وكالات