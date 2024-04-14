خارجية مصر: نطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها عدم الاستقرار والتوتر

طالبت وزارة الخارجية المصرية بعد الرد الإيراني على إسرائيل، بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها عدم الاستقرار والتوتر. وقالت "نحن على تواصل مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد".

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