تجدد دوي صفارات الانذار في الجولان ومشاهدات اعتراضات صاروخية في سماء المنطقة

تجدد دوي صفارات الانذار في الجولان وسط مشاهدات لاعتراضات صاروخية في سماء المنطقة. وافادت قناة "الجزيرة" عن سماع انفحارات متتالية في مواقع عدة في الجليل الاعلى والجولان.

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