نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن هناك قلقا في واشنطن من رد إسرائيلي سريع على هجوم إيران دون تفكير في التداعيات.
وكشفت مصادر مطلعة للشبكة، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب سرا عن قلقه من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحاول جر واشنطن إلى صراع أوسع.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية "الولايات المتحدة تتعامل الآن مع حرب مباشرة محتملة بين دولتين".
كانت هذه تفاصيل خبر "إن بي سي" عن مصادر: بايدن أعرب سرا عن قلقه من محاولة لنتانياهو لجر أميركا لصراع أوسع بعد هجوم إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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