رويترز: سفارة الصين في إيران توصي المواطنين والشركات الصينية بتعزيز الإجراءات الأمنية

أفادت وكالة رويترز، بأن سفارة الصين في إيران توصي المواطنين والشركات الصينية بتعزيز الإجراءات الأمنية، وذلك بعد هجوم المسيرات والصواريخ الإيراني ضد إسرائيل في إطار الرد على القصف الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق.

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