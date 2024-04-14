مسؤولون إسرائيليون: إيران أطلقت 185 مسيّرة و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض أرض

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيلين، قولهم إن إيران أطلقت 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخ كروز، كما أطلقت 110 صواريخ أرض أرض، في هجومها على إسرائيل.

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