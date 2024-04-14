إعلام إسرائيلي: هجوم صاروخي على الجولان مصدره الأراضي اللبنانية

أفادت قناة "الجزيرة"، عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان. هذا وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية حدوث هجوم صاروخي على الجولان مصدره الأراضي اللبنانية.

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