مطار بيروت يستأنف نشاطه بعد إغلاق المجال الجوي اللبنانيّ إثر الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعادت المديرية العامة للطيران المدني فتح مطار رفيق الحريري الدولي عند السّاعة الـ7 من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد أن تم إغلاق المجال الجوي اللبناني احترازيًا منذ الساعة الواحدة بسبب التوترات التي شهدتها المنطقة في أعقاب الرّد الإيراني على القصف الإسرائيلية ضد قنصلية إيران في دمشق.

وفجر السبت، أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​" - الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، في بيان، أنّ "نظرًا للتّطوّرات المستجدّة، تمّ تأجيل جميع رحلاتنا الّتي ستنطلق صباح يوم الأحد الواقع في 14/4/2024، إلى مواعيد تحدَّد لاحقًا، باستثناء الرّحلات التّالية الّتي ستقلع من ​مطار بيروت الدولي​ عند السّاعة التّاسعة صباحًا:

- ​باريس​ ME1209

- باريسME211

- ​فرانكفورت​ ME217

- ​روما​ ME231

- دوسلدورف ME247

أمّا باقي الرّحلات، فهي مؤجّلة حاليًّا، وسيتمّ نشرها لاحقًا فور تبلور الأمور".