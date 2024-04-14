رئيس البرلمان الإيراني: الضربة التي تلقاها الكيان الصهيوني كانت قوية ردنا سيكون أشد إذا قام بأي تصعيد

أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف، إلى أنّ "الضربة التي تلقاها الكيان الصهيوني كانت قوية ومفيدة وستجعله يندم".
وشدد على أنّ "ردنا سيكون أشد إذا قام الكيان الصهيوني بأي تصعيد".
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