أعربت وزارة الخارجية القطرية، عن قلقها البالغ "إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة"، داعية إلى "وقف التصعيد وضبط النفس"، وذلك بعد إثر الهجوم الإيراني الواسع ضد إسرائيل ردًا على القصف الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق. وقالت خارجية قطر: "نحث المجتمع الدولي على التحرّك العاجل لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية قطر: نحث المجتمع الدولي على التحرّك العاجل لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.