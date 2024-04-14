أعلن نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين، أنّ الانتخابات ستجرى اليوم من التاسعة صباحًا وحتى السابعة والنصف مساء، وفق ما هو مقرر.
وأشار إلى أن أي أخبار عن تأجيل الانتخابات هي مجرد أخبار كاذبة وإشاعات غير صحيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المهندسبن: انتخابات النقابة اليوم بمواعيدها المقررة وأي أخبار عن تأجيلها إشاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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