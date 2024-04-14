نقيب المهندسبن: انتخابات النقابة اليوم بمواعيدها المقررة وأي أخبار عن تأجيلها إشاعات

أعلن نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين، أنّ الانتخابات ستجرى اليوم من التاسعة صباحًا وحتى السابعة والنصف مساء، وفق ما هو مقرر.

وأشار إلى أن أي أخبار عن تأجيل الانتخابات هي مجرد أخبار كاذبة وإشاعات غير صحيحة.