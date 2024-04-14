التلفزيون الإيراني: إيران حذرت أميركا عبر سويسرا من استهداف قواعدها إذا دعمت أي رد إسرائيلي عليها

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بأنّ إيران حذرت الولايات المتحدة الأميركية عبر سويسرا من استهداف قواعدها إذا دعمت أيّ رد إسرائيلي عليها.

يأتي ذلك عقب الرد الإيراني على إسرائيل بعد قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث شنّ الحرس الثوري الإيراني هجومًا واسعًا بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في هجوم استمرّ نحو 5 ساعات.

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن واشنطن ستعارض أي هجوم إسرائيلي ضد إيران، وذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين.

وأفاد المسؤول في البيت الأبيض، بأن نتانياهو قال لبايدن إنه يتفهم سبب عدم مشاركة أو دعم واشنطن لهجوم ضد إيران.