وزير خارجية الأردن: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الاحتلال هما السبيل لوقف التصعيد بالمنطقة

أوضح وزير الخارجية الأردني عبدالله الصفدي، أنّ "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الاحتلال هما السبيل لوقف التصعيد بالمنطقة". تصريح وزير الخارجية الأردني يأتي في أعقاب الرد الإيراني على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، حيث شنّ الحرس الثوري الإيراني في وقت متأخر من مساء السبت هجومًا واسعًا استمر نحو 5 ساعات باستخدام المسيّرات والصواريخ على إسرائيل.

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