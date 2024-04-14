رئيسة المفوضية الأوروبية: نندد بالهجوم الإيراني على إسرائيل وعلى جميع الجهات وقف التصعيد

نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالهجوم الإيراني على إسرائيل، مشيرة إلى "أنني أدعو إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات".

ورأت أنّ "على جميع الجهات الفاعلة الآن وقف التصعيد والعمل على استعادة استقرار المنطقة".

وجاء الهجوم الإيراني في ردّ على القصف الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي وقت سابق، أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف، إلى أنّ "الضربة التي تلقاها الكيان الصهيوني كانت قوية ومفيدة وستجعله يندم".

وشدد على أنّ "ردنا سيكون أشد إذا قام الكيان الصهيوني بأي تصعيد"، موضحًا أنّ "الهجوم على الكيان الصهيوني كان رادعا ووفق ميثاق الأمم المتحدة".