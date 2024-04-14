أكّد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، أنّ "هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصلته، لكن سنرد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحنا"، وذلك بعد الهجوم الواسع على إسرائيل، موضحًا أنّه "إذا رد النظام الصهيوني فإن عمليتنا المقبلة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير".
وقال: "إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإننا سنستهدف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن"، معلنًا أنّ "هجومنا أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين".
ولفت باقري إلى أنّ "إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سوريا وكان لا بد من الرد عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الإيراني: هجومنا انتهى ودمرنا موقعين إسرائيليَين مهمَين وسنرد بقوة على استهداف مصالحنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.