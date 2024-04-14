أعلنت رئاسة وزراء إيطاليا، أنّ "قادة مجموعة السبع سيعقدون محادثات عبر الفيديو اليوم لمناقشة الهجوم الإيراني". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّه سيعقد اجتماعًا مع قادة مجموعة السبع لتنسيق "رد دبلوماسي موحّد" على الهجوم الواسع الإيراني ضد إسرائيل، والذي جاء ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة وزراء إيطاليا: قادة مجموعة السبع سيعقدون محادثات عبر الفيديو اليوم لمناقشة الهجوم الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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