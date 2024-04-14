أوكرانيا: تسجيل 76 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 76 اشتباكًا قتاليًا في ساحة المعركة مع الجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث شنت القوات الروسية معظم الهجمات في قطاع باخموت الاستراتيجي.

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "أن الجيش الروسي نفذ إجمالي هجومًا صاروخيًا واحدًا و109 غارات جوية، وشن 115 هجومًا بالمدفعية الثقيلة على مواقع القوات الأوكرانية والمدن والقرى؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوكرانية والسكان المدنيين بسبب الهجمات الروسية".

وأضاف البيان "أنه في الوقت نفسه، يواصل الجنود الأوكرانيون إلحاق الخسائر بقوات الجيش الروسي ومعداتهم؛ مما أدى إلى استنزافه على طول خط المواجهة بأكمله".. وتابع "وعلى مدار يوم أمس، شنت القوات الجوية الأوكرانية غارات جوية على 11 تجمعًا للقوات والأسلحة والمعدات العسكرية ومركز قيادة واحد ومحطات تحكم أرضية للطائرات بدون طيار ونظام صاروخي مضاد للطائرات تابع للجيش الروسي، كما أن القوات الصاروخية الأوكرانية ضربت تجمعين للقوات وأنظمة دفاع جوي للجيش الروسي في نفس الفترة".

"التعاون الخليجي" يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي في ضوء التطورات الأخيرة والمتسارعة في الشرق الأوسط.

ودعا البديوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد إضافي يهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها، مؤكدا ضرورة بذل كافة الأطراف جهود مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات وضمان أمن المنطقة واستقرارها.. مشددا على دور المجتمع الدولي في دعم جهود السلام والاستقرار لتفادي أية تداعيات قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد.