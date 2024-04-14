"يديعوت أحرونوت": تكلفة الاعتراضات الجوية في سماء إسرائيل خلال الهجوم الإيراني تجاوزت مليار دولار

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأنّ "تكلفة الاعتراضات الجوية في سماء إسرائيل خلال الهجوم الإيراني تجاوزت مليار دولار".

وكان قد شدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، على أنّ "صواريخنا وطائراتنا المسيّرة تمكنت من عبور الدفاعات الجوية للكيان الصهيوني"، وذلك إثر الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

ولفت، في تصريح صحفي، إلى أنّ "عمليتنا كانت دقيقة ووصلت صواريخنا ومسيراتنا إلى أهدافها بدقة"، مشيرًا إلى أنّه "كان بإمكاننا شن عملية واسعة لكننا حددنا أهدافا معينة في الأراضي المحتلة".

وأعلن أنّ "عمليتنا كانت محدودة وناجحة، وضربنا المواقع (الإسرائيلية) التي كانت منطلقًا لاستهداف قنصليتنا بسوريا".