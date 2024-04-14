غارات إسرائيلية بالصواريخ استهدفت مرتفعات إقليم التفاح وارتقاء شهيد في الخيام

أفادت قناة المنار، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات جوية بالصواريخ استهدفت مرتفعات إقليم التفاح.

وفي وقت سابق، شن الجيش الاسرائيلي غارات عنيفة على الخيام وكفركلا والعديسة، واستهدف كل من حولا ووادي السلوقي والخيام ومحيط دير ميما في دير ميماس ومجرى نهر الليطاني بقصف مدفعي عنيف.

وسجل وقوع عدد من الإصابات وارتقاء شهيد من جراء الغارة على الخيام.

وشهدت أجواء القطاع الشرقي حركة طيران حربي إسرائيلي كثيف وتحليق للطائرات المسيرة دون توقف، بالإضافة إلى انفجار صواريخ اعتراضية في الاجواء.