"نيويورك تايمز": إيران استخدمت في هجومها أسلحة أكثر تطورًا ممّا استخدمه حلفاؤها خلال 6 أشهر ضد إسرائيل

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن خبراء، أنّ "إيران استخدمت في هجومها أسلحة أكثر تطورًا ممّا استخدمه حلفاؤها خلال 6 أشهر ضد إسرائيل".

وشنّ الحرس الثوري الإيراني على مدار 5 ساعات تقريبًا هجومًا عبر المسيّرات والصواريخ من الأراضي الإيرانية على إسرائيل، في ردّ على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وشدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، على أنّ "صواريخنا وطائراتنا المسيّرة تمكنت من عبور الدفاعات الجوية للكيان الصهيوني"، وذلك إثر الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

ولفت، في تصريح صحفي، إلى أنّ "عمليتنا كانت دقيقة ووصلت صواريخنا ومسيراتنا إلى أهدافها بدقة"، مشيرًا إلى أنّه "كان بإمكاننا شن عملية واسعة لكننا حددنا أهدافا معينة في الأراضي المحتلة".

وأعلن أنّ "عمليتنا كانت محدودة وناجحة، وضربنا المواقع (الإسرائيلية) التي كانت منطلقًا لاستهداف قنصليتنا بسوريا".