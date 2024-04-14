انفجر صاروخ إسرائيلي صباحًا قرب مكتب مخابرات مرجعيون، حيث نجا العناصر، فيما تسبب الإنفجار أضرارًا مادية جسيمة في المكان والمنازل المجاورة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": نجاة عناصر مكتب مخابرات مرجعيون صباحًا إثر انفجار صاروخ إسرائيلي بالقرب من المكتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.