رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري للهجمات على إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة -

دعت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري للهجمات على إسرائيل.

وقالت فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على منصة "أكس " - "أدين بشدة الهجوم الإيراني الصارخ وغير المبرر على إسرائيل".

وأضافت رئيسة المفوضية انه يتعين على جميع الجهات الفاعلة الآن الامتناع عن المزيد من التصعيد والعمل على استعادة الاستقرار في المنطقة.

الخارجية البلغارية: الهجوم الإيرانى تصعيد غير مسبوق يهدد الأمن الإقليمى

أعربت وزارة الخارجية البلغارية عن قلقها العميق من الهجوم الإيراني غير المقبول ضد إسرائيل، معتبرة أن هذا التصعيد غير المسبوق يخلق تهديدا للأمن الإقليمي .. مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم التصعيد.

وقالت الوزارة - في بيان لها على موقع توتير ( اكس) اليوم - أن الحكومة البلغارية تراقب عن كثب تطورات الوضع ومستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية وضمان أمن المواطنين البلغاريين في المنطقة، مؤكدة أن سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط يمكن أن يتحقق فقط من خلال مبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق الدولية

ونفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأطلقت إيران أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، الذى قال، "تم إطلاق أكثر من 200 تهديد جوى على إسرائيل، حيث تم اعتراض عشرات صواريخ الكروز والمسيرات خارج الأراضى الإسرائيلية، كما تم اعتراض الأغلبية الساحقة من الصواريخ الباليستية الإيرانية التى دخلت الأجواء الإسرائيلية".

على الفور استجاب مجلس الأمن لدعوات إسرائيل لعقد جلسة تحقيق فى الهجمات الإيرانية، وأعلن المتحدث باسم بعثة مالطا، التي تترأس مجلس الأمن الدولى، قرار عقد جلسة طارئة اليوم الأحد لبحث الهجمات وتداعيتها.

الأمم المتحدة تدعو إلى ممارسة ضبط النفس تجنبا لمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إيران وإسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بالهدوء؛ بهدف تجنب المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة، والوقف الفوري للأعمال العدائية.

وأعرب جوتيريش ـ في بيان أصدره اليوم الأحد بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ عن قلقه البالغ إزاء الخطر الحقيقي لحدوث تصعيد مدمر على مستوى المنطقة، كما حث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بهدف تجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه أكد مرارا وتكرارا أنه لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل نشوب حرب أخرى.

ومن جانبه.. أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس عن قلقه العميق إزاء الوضع في الشرق الأوسط؛ إثر الهجمات الإيرانية على إسرائيل الليلة الماضية.