طربيه ترأس في سيدني قداسًا لراحة نفس باسكال سليمان: للتضامن في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان

ترأس راعي الابرشية المارونية في أوستراليا المطران أنطوان شربل طربيه قداسًا لراحة نفس منسّق منطقة جبيل في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان في دير مار شربل في سيدني، بدعوة من "القوات" في سيدني.

ودعا طربيه إلى كشف ظروف اغتيال سليمان ومعاقبة الفاعلين، مشددًا على "اهمية التضامن في هذه الظروف التي يمر بها لبنان"، كما استشهد بما قاله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في وداع سليمان في ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين.