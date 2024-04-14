"الناتو": ندين التصعيد الإيراني ومن الضروري ألّا يخرج النزاع في الشرق الأوسط عن السيطرة

دان حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "التصعيد الإيراني" بعد شنّ إيران هجومًا بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل ردًّا على قصف قنصليتها في دمشق، داعيًا إلى ضبط النفس خشية اتساع نطاق التصعيد في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الحلف فرح دخل الله، في بيان، "ندين التصعيد الإيراني خلال الليل، وندعو إلى ضبط النفس ونتابع الوضع عن كثب. من الضروري ألا يخرج النزاع في الشرق الأوسط عن السيطرة".