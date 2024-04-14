كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بان الطائرات الإسرائيلية كانت في طريقها بالفعل إلى إيران، ولكن بعد ذلك جاءت المكالمة المثيرة من الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن مجلس الوزراء كان قد اتخذ بالفعل قرارا، خلال الهجوم الإيراني، بمهاجمة إيران. لكن خلال المحادثة مع بايدن، تمكن الرئيس الأميركي من منع نتانياهو من القيام بذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر معاريف: بايدن نجح في ثني نتانياهو عن مهاجمة طهران وعادت طائرات كانت بطريقها لتنفيذ عمليات في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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