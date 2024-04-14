وزير الخارجية التركي ابلغ نظيره الإيراني في مكالمة بأن تركيا لا تريد المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة

أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإيراني في مكالمة هاتفية اليوم بأن تركيا لا تريد المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة بعد هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة شنته إيران على إسرائيل.

واوضحت مصادر دبلوماسية تركية إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أخبر فيدان بأن "العملية الانتقامية" ضد إسرائيل انتهت، مضيفا أن إيران لن تشن عملية جديدة ما لم تتعرض للهجوم.