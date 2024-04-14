هيئة المهندسين في التيار تستنكر حملات التشويش ورمي الفتن فيما بين أعضاء اللائحة الواحدة

استنكرت هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر كل حملات التشويش ورمي الفتن فيما بين أعضاء اللائحة الواحدة، واكدت على إحترامها لجميع مكوّناتها. وشددت على أن الاشاعات التي تُرمى لا تمت إلى أخلاق التياريين بصلة.

وفي هذا الإطار، جددت هيئة المهندسين في التيار دعوتها للمهندسين المنتسبين والحلفاء للتصويت بكثافة "للائحة لنرجع نقابة".