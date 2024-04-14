معاريف: نتنياهو أمر بعودة طائرات كانت ستهاجم إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمكن من ثني رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن فكرة مهاجمة إيران.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو أمر بعودة طائرات كانت بطريقها لتنفيذ عمليات في إيران.

ولوحت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني الذي بدأ ليل أمس السبت واستخدمت فيه طهران مئات المسيرات والصواريخ ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق.

وحذرت إيران إسرائيل من عواقب تكرار هجومها مرة أخرى، قائلة إن الهجوم القادم سيكون أقوى وأكبر.