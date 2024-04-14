اشار جون بولتون، مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في حديث إلى شبكة "CNN" حول رد إسرائيل على الضربات الإيرانية، الى إن "ما شهدناه الليلة كان فشلاً ذريعاً في الردع الإسرائيلي والأميركي"، مضيفًا أن "رد إسرائيل على تلك الضربات لا ينبغي أن يكون متناسقًا".
واعتبر بولتون بان ما حدث "فرصة لتدمير برنامج الأسلحة النووية الإيراني"، مضيفًا "آمل ألا يحاول الرئيس الاميركي جو بايدن ثني رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن القيام بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر جون بولتون تعليقا على الرد الايراني: ما شهدناه كان فشلاً ذريعاً في الردع الإسرائيلي والأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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