الحلبي: لمتابعة الفصل الأخير من العام الدراسيّ ابتداء من الإثنين

دعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي التلامذة والطلاب والمعلمين والأساتذة في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والخاصة إلى متابعة الفصل الأخير من العام الدراسيّ ابتداء من يوم الإثنين، بعدما أمضوا عطلة الأعياد المباركة.
وأكّد أنّ المدارس والمهنيات الواقعة في المنطقة الحدودية الجنوبية تبقى مقفلة. وترك لمديري المدارس والمهنيات الواقعة في منطقة تشهد توترات، حرية اتخاذ القرار لجهة إقفالها أو تركها مفتوحة وذلك بالتنسيق مع مديري التعليم ورؤساء المناطق التربوية.
وأمل الحلبي أن يبذل الجميع الجهود المطلوبة استعدادًا للامتحانات الرسمية والمدرسية النهائية.
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