الجيش الاسرائيلي: الجيش سيجنّد حوالي لوائين من جنود الاحتياط من أجل القيام بالمهام العملياتية في غزة

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان، بانه بناءً على تقييم الوضع، سيجنّد الجيش الاسرائيلي خلال الأيام المقبلة حوالي لوائين من جنود الاحتياط من أجل القيام بالمهام العملياتية في منطقة غزة، حيث سيتيح تجنيدهم استمرار الجهد والجاهزية للدفاع عن إسرائيل والحفاظ على أمن السكان.

وسحبت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري بعض قواتها من غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يعاني من نقص في عديده، وأنه بحاجة إلى نحو 7 آلاف ضابط إضافي، ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بيان للجيش الاسرائيلي أن نصف القوات المطلوبة ستوزع على مهمات قتالية.

وكشف البيان عن أنه رغم حاجة الجيش لترقية 7500 مجند لتعويض النقص بين الضباط وضباط الصف، فإن الحكومة لم تسمح إلا بترقية 2500 فقط لضعف الميزانية.

ورجحت الصحيفة صعوبة عملية تعويض نقص الضباط، لما يتطلبه تدريب ضباط جدد من وقت ومجهود.

كما تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تطالب بإخضاع اليهود المتدينين "الحريديم" للتجنيد الإجباري أسوة ببقية الإسرائيليين.