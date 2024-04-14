وسائل اعلام اسرائيلية: الرد الاسرائيلي المتوقع على ايران سيكون خلال الـ48 ساعة القادمة

تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية بان الرد الاسرائيلي المتوقع على ايران سيكون خلال الـ48 ساعة القادمة.

الى ذلك، اكد مسؤول أميركي بان إسرائيل أوضحت لأميركا أنها لا تسعى إلى تصعيد كبير مع إيران.

كما نقلت "بوليتيكو" عن مسؤول إسرائيلي بانه سيكون هناك رد على إيران بما لا يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط.