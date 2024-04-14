ألمانيا: وزيرة الخارجية طالبت نظيرها الإيراني بوقف العنف ضد إسرائيل والإفراج عن السفينة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، اليوم الأحد، إن وزيرتها أنالينا بيربوك طالبت في اتصال مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بوقف العنف ضد إسرائيل وبالإفراج عن السفينة التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني أمس السبت.

وأكد أعضاء مجموعة السبع بما فيها ألمانيا، اليوم الأحد، أن إيران تخاطر بإثارة تصعيد إقليمي خارج عن السيطرة.

وأوضح قادة مجموعة السبع في بيانهم، أنهم سيواصلون العمل من أجل استقرار الأوضاع وتجنب حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، مطالبين إيران ووكلائها بالتوقف عن هجماتهم.

وشن الحرس الثوري الإيراني، ليل أمس السبت، هجوما انتقاميا ردا على استهداف قنصليتها في دمشق وهو ما أدى إلى مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني.

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