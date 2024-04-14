باسيل: انتخابات نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس برهنت أن التيار الوطني الحر لا زال الرقم الصعب

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى ان انتخابات نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس برهنت أن التيار الوطني الحر لا زال الرقم الصعب، على الرغم من مئات ملايين الدولارات التي دفعت لتشويه صورته وضرب معنوياته وشيطنة المنتمين له.

واكد باسيل في تصريح له بعد فوز مرشح التيار فادي حنا بمركز نقيب مهندسي بيروت، بان التيار مزروع بضمير الأحرار ويعبر عن وجدان الأوادم بلبنان، وحامل قضايا وطنية شريفة. وحين يتوفر للمعركة رموز نضالية، "شغّيلة" وجدّية يصبح الربح مضمون، وتتبخّر الاحلام والاوهام والدولارات.

واعتبر باسيل بانه امامنا عمل كثير ودرب الانتصار صعودا، وبحاجة لجهد وارادة. نحن صاعدون وبقوة الإيمان والعمل سنصل، شكراً للمهندسين الذين صنعوا الإنتصار، ولكل الشركاء فيه، ومبروك لفادي حنا الرفيق القديم والنقيب الجديد في نقابة بيروت ولشوقي فتفت النقيب في طرابلس. مبروك للفائزين، ونحن لجانبكم لترجع النقابة.