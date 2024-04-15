آخرها اعتقال شابين.. اقتحامات واعتقالات للشباب الفلسطيني اليوم.. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية في حملات الاعتقالات للشباب الفلسطيني، بالرغم مما تواجهه خلال اليومين من تصاعد التوتر وتلقي الضربات من الجانب الإيراني، إلا أنها لم تتوقف عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين العُزل.

اعتقال شابين في رام الله

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قامت قوات الاحتلال بحملات اعتقالات اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل، حيث اعتقلت شابين من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، وهما الشاب الجريح تامر خليفة بعد اقتحام منزله في بلدة كفر نعمة، والشاب محمد منصور بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحام منزله في البلدة.

اقتحام واعتقالات في طولكرم وقلقيلية

وفي بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الغاشم فجر اليوم عددا من منازل الشباب الفلسطيني وقامت باعتقال كل من "إبراهيم رجب، وإسلام ايمن برهوش، وأحمد شاكر أبو خميش، وأيوب ابراهيم برهوش، وعبادة الأسود والمحرر محمد سليم حنون " .

وجاء ذلك بعد مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم كفر اللبد، وتمركز القوات في منطقة الخلايل والكراج، وإطلاق الأعيرة النارية والقنابل الضوئية، كما جابت دورياتها الشوارع الرئيسية وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وفي سياق متصل كانت قوات الاحتلال قامت باقتحام مدينة قلقيلية بعدد من المركبات العسكرية من مدخلها الشرقي، وتمركزت في سوق المدينة.

كما اقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس، من عدة مداخل وداهمت عددا من أحيائها دون التبليغ عن اعتقالات أو مواجهات فيها.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، 33,729 شهيدا، إضافة إلى إصابة 76,371، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.