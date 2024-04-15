الجيش الإسرائيلي أعلن تغييرًا بالسياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية: استئناف الأنشطة التعليمية

أعلن المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ دانيال هاغاري، أنّ "في نهاية تقييم الوضع، تقرّر أنّه ابتداءّ من اليوم الإثنين، سيتمّ إجراء تغيير في السّياسة الدّفاعيّة لقيادة الجبهة الدّاخليّة".

وأوضح في تصريح، أنّ "في إطار التّغييرات، تقرَّر استئناف الأنشطة التعليميّة في جميع أنحاء البلاد. سيتمّ السّماح بالأنشطة التّعليميّة في مناطق التّوجيه على خطّ النّزاع ومحيط ​غزة​، مع مراعاة القيود"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ أيضًا رفع القيود المفروضة على التجمّعات في المناطق الخاضعة للسّياسة الخضراء".

وأكّد هاغاري أنّه "يجب الاستمرار في اتباع التّعليمات الّتي تنشرها قيادة الجبهة الدّاخليّة في وسائل التوزيع الرّسميّة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أوّل أمس السّبت إغلاق المدارس والحدّ من الأنشطة لأسباب أمنيّة، بعد تهديدات ​إيران​ بالردّ على هجوم إسرائيلي استهدف في بداية نيسان الحالي، قنصليّتها في دمشق.

بعدها، أعلن الحرس الثوري الايراني، إطلاق هجوم على إسرائيل باستخدام الصّواريخ والطّائرات المسيّرة.