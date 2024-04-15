نيويورك تايمز: بايدن نصح نتانياهو بعدم إعطاء الضوء الأخضر لضربة انتقامية فورية ضد إيران

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الرئيس الأميركي جو بايدن نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم إعطاء الضوء الأخضر لضربة انتقامية فورية ضد إيران بعد أن أطلقت حوالي 300 مسيرة وصاروخ هجومي على إسرائيل.

وبحسب التقرير، كان العديد من أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يؤيدون شن هجوم انتقامي، لكن عدم وقوع أضرار جسيمة تسببت فيها إيران، بالإضافة إلى محادثة نتانياهو مع بايدن، أدى إلى إلغائه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس بايدن أبلغ إسرائيل أن اعتراض جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية المستخدمة لمهاجمتها يشكل نصرًا كبيرًا، وبالتالي قد لا يكون هناك ضرورة لمزيد من الانتقام.